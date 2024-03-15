Политолог Чеснаков: Россиянам предстоит показать уверенность в выбранном курсе

Научный руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает принципиально важным, какой уровень поддержки власти будет достигнут по результатам голосования на президентских выборах 15–17 марта 2024 года. По его словам, от этого в том числе зависит курс, который Россия изберёт, выстраивая отношения с другими странами.

Алексей Чеснаков считает принципиально важным, какой уровень поддержки власти будет достигнут по результатам голосования. Видео © Life.ru

"Мы должны продемонстрировать уверенность в выбранном курсе. Количество проголосовавших за победителя — это чрезвычайно важно для устойчивости политической системы в стране", — отметил политолог в студии ЭИСИ на площадке Международной выставки-форума "Россия".

По словам Чеснакова, интрига между тем, как поделят кандидаты второе, третье и четвёртое места, тоже имеет место быть, но гораздо сильнее она раскрывается для "выборов вдолгую". По словам политолога, здесь показательно, насколько рейтинги политических партий, уровень их поддержки совпадают с персональной поддержкой кандидатов от этих партий.