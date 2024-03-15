Гости и сотрудники выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве отныне могут, не покидая пределы комплекса, проголосовать на выборах президента: там открылась участковая избирательная комиссия (УИК) № 9003. В числе первых свой голос отдала гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Она отметила, что участок сам по себе можно считать отдельной экспозицией.

На выставке "Россия" открылся участок для голосования на президентских выборах. Видео © Предоставлено Life.ru

"Участок можно считать отдельной экспозицией выставки "Россия": он демонстрирует новейшие достижения избирательной системы Российской Федерации. И для нас, организаторов выставки — а это тысячи человек, крайне важно, что мы можем отдать свой голос здесь, буквально на своём рабочем месте", — сказала она.