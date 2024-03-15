На выставке "Россия" открылся участок для голосования на президентских выборах
УИК № 9003 на выставке-форуме "Россия" в Москве. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Павел Бедняков
Гости и сотрудники выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве отныне могут, не покидая пределы комплекса, проголосовать на выборах президента: там открылась участковая избирательная комиссия (УИК) № 9003. В числе первых свой голос отдала гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Она отметила, что участок сам по себе можно считать отдельной экспозицией.
На выставке "Россия" открылся участок для голосования на президентских выборах. Видео © Предоставлено Life.ru
"Участок можно считать отдельной экспозицией выставки "Россия": он демонстрирует новейшие достижения избирательной системы Российской Федерации. И для нас, организаторов выставки — а это тысячи человек, крайне важно, что мы можем отдать свой голос здесь, буквально на своём рабочем месте", — сказала она.
Как отметил председатель УИК № 9003 Олег Захаров, решение об открытии участка принималось с учётом размаха выставки. Его особенностью является отсутствие прикреплённых граждан: все обладатели паспортов РФ могли подать заявление и проголосовать именно в этом месте. А жители Москвы и вовсе могут прийти туда даже без этой незначительной бумажной волокиты.
Напомним, 15 марта началось голосование на выборах президента России. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки идут простые граждане, целые многодетные семьи и даже ветераны солидного возраста. А среди политиков успели проголосовать в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.