Эксперт из ФРГ Зингер: Иностранные наблюдатели спокойно работают на выборах в РФ
Иностранные наблюдатели могут спокойно вести деятельность на выборах президента России. Об этом рассказал немецкий электоральный эксперт Ульрих Зингер, который работает на голосовании во Владивостоке.
"Не было никаких ограничений для нашей работы. Все открыто отвечали на вопросы", — сказал он.
Так, прежде всего эксперт пообщался с российскими наблюдателями от политических партий, которые поделились со своими иностранными коллегами всей полезной для работы информацией. Кроме того, на все вопросы отвечают члены участковых избирательных комиссий, они рассказали обо всех нововведениях в процедурах голосования, повышающих удобство этого процесса.
Зингер признался, что считает удивительным надомное голосование, при котором некоторых россиян, в том числе пожилых и больных, лично посещают по месту жительства. По словам эксперта, это отражает определённые социальные устои в нашей стране. Также он назвал отличными практиками оснащение участков видеокамерами и установку прозрачных урн. Однако, сожалеет он, это не прижилось бы в Германии.
Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента России. На должность главы государства претендуют четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем по состоянию на утро 16 марта в Москве уже проголосовали более 3,1 миллиона человек, а общая очная явка превысила 37%.
Агентство "Москва" / Василий Кузьмичёнок