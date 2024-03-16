Эксперт из ФРГ Зингер: Иностранные наблюдатели спокойно работают на выборах в РФ

Иностранные наблюдатели могут спокойно вести деятельность на выборах президента России. Об этом рассказал немецкий электоральный эксперт Ульрих Зингер, который работает на голосовании во Владивостоке.

"Не было никаких ограничений для нашей работы. Все открыто отвечали на вопросы", — сказал он.

Так, прежде всего эксперт пообщался с российскими наблюдателями от политических партий, которые поделились со своими иностранными коллегами всей полезной для работы информацией. Кроме того, на все вопросы отвечают члены участковых избирательных комиссий, они рассказали обо всех нововведениях в процедурах голосования, повышающих удобство этого процесса.