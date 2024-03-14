В этом году следить за процедурой выборов президента России будут в том числе несколько сотен международных наблюдателей, один из которых — Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак Д’Артаньян — потомок знаменитого рода, воспетого в романах Александра Дюма. Француза уже ожидают в Донецкой Народной Республике. Он уверен, что в дни международной напряжённости роль иностранных экспертов на выборах сложно переоценить.

"Очевидно, что в этот период напряжённости существуют некоторые сомнения. Поэтому мы должны доверять наблюдателям и тому, что они говорят, о том, как проходят выборы", — отметил Д’Артаньян.

К слову, это не первый визит Д'Артаньяна в Россию. В 2017 году он был наблюдателем на выборах в Ярославской области и уже тогда отметил электронное оснащение участков. По его словам, комплексы обработки избирательных бюллетеней не позволяют осуществить какое-либо мошенничество.