Члены УИК обошли 57,5 млн домохозяйств для информирования граждан о выборах

Члены участковых избирательных комиссий обошли около 57,5 миллиона домохозяйств для информирования граждан о выборах президента России, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Глава ЦИК РФ отметила, что это помогло выявить много интересных данных.

"В более чем 75% [случаев] состоялся очень хороший, добрый диалог с жителями, удалось уточнить сведения более чем по 81 миллиону избирателей", — добавила Памфилова.