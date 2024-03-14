Члены УИК обошли 57,5 млн домохозяйств для информирования граждан о выборах
Члены участковых избирательных комиссий обошли около 57,5 миллиона домохозяйств для информирования граждан о выборах президента России, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Глава ЦИК РФ отметила, что это помогло выявить много интересных данных.
"В более чем 75% [случаев] состоялся очень хороший, добрый диалог с жителями, удалось уточнить сведения более чем по 81 миллиону избирателей", — добавила Памфилова.
Напомним, выборы президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политика: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Как отмечала Элла Памфилова, к этим выборам отечественная избирательная система подходит "во всеоружии".
ТАСС / Донат Сорокин