Журналист Сантильяна: Иностранные наблюдатели могут изменить мнение о выборах президента РФ на Западе
Сантильяна: Мы ещё можем быть услышанными там, где у нас есть право голоса
Мнение иностранцев о выборах президента России может быть полезно, считает директор Испанского института геополитики и журналист Хуан Антонио Агилар Сантильяна. Он не первый раз выступает иностранным наблюдателем: ранее он работал на выборах в Молдавии и Португалии, а также был приглашён в Венесуэлу.
Журналист отметил, что в случае с выборами в России его главная цель — проследить, что всё проходит честно и без отклонений, а люди искренне отдают свои голоса. По мнению Сантильяны, его работа может повлиять на представление мировой общественности о ходе и результатах процесса.
"Мнение наблюдателей важно, потому что мы можем сказать, что произошло в действительности. Повлиять на мнение западной общественности сложно, потому что оно уже подвержено влиянию подконтрольных СМИ. Однако там, где у нас есть право голоса, мы всё ещё можем быть услышанными", — отметил он.
Напомним, уже 15, 16 и 17 марта в России пройдут президентские выборы. На первую должность в стране претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем общественные штабы по всех регионах РФ уже подтвердили готовность наблюдать за выборами в круглосуточном формате.
ТАСС / Донат Сорокин