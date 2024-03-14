Мнение иностранцев о выборах президента России может быть полезно, считает директор Испанского института геополитики и журналист Хуан Антонио Агилар Сантильяна. Он не первый раз выступает иностранным наблюдателем: ранее он работал на выборах в Молдавии и Португалии, а также был приглашён в Венесуэлу.

Журналист отметил, что в случае с выборами в России его главная цель — проследить, что всё проходит честно и без отклонений, а люди искренне отдают свои голоса. По мнению Сантильяны, его работа может повлиять на представление мировой общественности о ходе и результатах процесса.

"Мнение наблюдателей важно, потому что мы можем сказать, что произошло в действительности. Повлиять на мнение западной общественности сложно, потому что оно уже подвержено влиянию подконтрольных СМИ. Однако там, где у нас есть право голоса, мы всё ещё можем быть услышанными", — отметил он.