Россияне активно голосуют в Таллине вопреки давлению эстонских властей 17 марта, 10:22 Граждане РФ голосуют в Таллине. Обложка © Telegram / Миссия в Таллине

В Таллине россияне принимают активное участие в выборах президента РФ, несмотря на психологическое давление эстонских властей. Об этом говорится в телеграм-канале российской дипмиссии в Эстонии.

"Несмотря на непогоду (в Таллине идёт снег) и оказываемое психологическое давление, проживающие в Эстонской Республике граждане России активно идут на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг", — отмечается в тексте.

На публикуемой фотографии видно, что перед Посольством РФ уже выстроилась большая очередь из избирателей. Идёт мокрый снег, многие стоят с зонтами.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть на территорию своей страны, чтобы они не смогли проголосовать на выборах президента РФ.

Авторы Татьяна Миссуми