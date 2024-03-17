Россияне активно голосуют в Таллине вопреки давлению эстонских властей
Граждане РФ голосуют в Таллине. Обложка © Telegram / Миссия в Таллине
В Таллине россияне принимают активное участие в выборах президента РФ, несмотря на психологическое давление эстонских властей. Об этом говорится в телеграм-канале российской дипмиссии в Эстонии.
"Несмотря на непогоду (в Таллине идёт снег) и оказываемое психологическое давление, проживающие в Эстонской Республике граждане России активно идут на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг", — отмечается в тексте.
На публикуемой фотографии видно, что перед Посольством РФ уже выстроилась большая очередь из избирателей. Идёт мокрый снег, многие стоят с зонтами.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть на территорию своей страны, чтобы они не смогли проголосовать на выборах президента РФ.