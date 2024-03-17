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Россияне активно голосуют в Таллине вопреки давлению эстонских властей

17 марта, 10:22
Граждане РФ голосуют в Таллине. Обложка © Telegram / Миссия в Таллине

Граждане РФ голосуют в Таллине. Обложка © Telegram / Миссия в Таллине

В Таллине россияне принимают активное участие в выборах президента РФ, несмотря на психологическое давление эстонских властей. Об этом говорится в телеграм-канале российской дипмиссии в Эстонии.

"Несмотря на непогоду (в Таллине идёт снег) и оказываемое психологическое давление, проживающие в Эстонской Республике граждане России активно идут на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг", — отмечается в тексте.

На публикуемой фотографии видно, что перед Посольством РФ уже выстроилась большая очередь из избирателей. Идёт мокрый снег, многие стоят с зонтами.

В Анталье и Стамбуле выстроились очереди в консульства РФ из желающих голосовать
В Анталье и Стамбуле выстроились очереди в консульства РФ из желающих голосовать

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть на территорию своей страны, чтобы они не смогли проголосовать на выборах президента РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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