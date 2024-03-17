В Анталье и Стамбуле выстроились очереди в консульства РФ из желающих голосовать 17 марта, 10:09 В Анталье продолжается голосование на выборах президента РФ. Видео © Telegram / Генконсульство РФ в Анталье

В Генеральном консульстве России в Анталье продолжается голосование на выборах президента РФ, у входа уже выстроилась огромная очередь из россиян, желающих отдать свой голос за будущее страны. Кадрами делится дипведомство.

В Анталье продолжается голосование на выборах президента РФ. Видео © Telegram / Генконсульство РФ в Анталье

Погода на популярном турецком курорте оставляет желать лучшего: накрапывает дождь, под ногами лужи. Однако избиратели терпеливо ждут и не расходятся, раскрывая зонты и накидывая капюшоны. Очередь растянулась более чем на 150 метров. Такой же ажиотаж и в Стамбуле, где у российского консульства стоит порядка 350 человек.

По данным МИД РФ, всего за рубежом уже проголосовало 125 428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. Эта цифра увеличится к концу сегодняшнего дня.

Напомним, в России проходят выборы президента РФ. В двух самых восточных регионах нашей страны — Камчатском крае и Чукотском автономном округе — завершилось голосование. Избирательные участки там закрылись в 20:00 местного времени (11:00 мск) третьего дня голосования.

Авторы Татьяна Миссуми