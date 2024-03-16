Молдавские власти по заказу западных стран и против интересов своего народа строят козни тем, кто хочет проголосовать за президента России в Приднестровье. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Москва всегда давала возможность гражданам Молдавии в России участвовать в выборах, несмотря на отношения с официальным Кишинёвом. Однако действующие власти республики придерживаются иного подхода.

"Они полностью реализуют волю… натовского сборища... Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией, потому что они здесь работают, потому что у них совместные семьи, потому что они наши естественные соседи, а многие являются ещё и родственниками", — подчеркнула Захарова в беседе с РИА "Новости".

Захарова дополнила, что подобные шаги со стороны молдавских властей — "политический заказ со стороны США, потому что власти в Кишинёве получают деньги за реализацию русофобии". При этом есть отдельные политики, указала представитель МИД РФ, в том числе во власти страны, у которых "прошита" русофобия. Они могут даже и доплатить, лишь бы сделать гадость Москве, уточнила Захарова.