В МИД Молдавии выразили протест РФ из-за избирательных участков в Приднестровье
Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест после открытия избирательных участков в непризнанном Приднестровье к выборам президента Российской Федерации. Об этом заявил посол в Кишинёве Олег Васнецов, который посетил внешнеполитическое ведомство республики.
Он рассказал, что совместное решение об открытии участков на территории Приднестровья приняли Центральная избирательная комиссия, МИД нашей страны и местная администрация.
"Конечно, [откроются] не в таком количестве, как это было в 2021 году, когда было открыто около 30 участков, из них 27 в Приднестровье. Недовольство и протест по этим действиям сегодня были высказаны МИД Молдавии", — указал дипломат.
Как уже рассказывал Life.ru, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За право занимать пост будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Между тем недавно провокационная экономическая политика Молдавии вынудила Приднестровье перейти к более решительным действиям — власти обратились за помощью к Российской Федерации. Депутаты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) напомнили, что там проживает 220 тысяч наших соотечественников.
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