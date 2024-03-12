В МИД Молдавии выразили протест РФ из-за избирательных участков в Приднестровье

Министерство иностранных дел Молдавии выразило протест после открытия избирательных участков в непризнанном Приднестровье к выборам президента Российской Федерации. Об этом заявил посол в Кишинёве Олег Васнецов, который посетил внешнеполитическое ведомство республики.

Он рассказал, что совместное решение об открытии участков на территории Приднестровья приняли Центральная избирательная комиссия, МИД нашей страны и местная администрация.

"Конечно, [откроются] не в таком количестве, как это было в 2021 году, когда было открыто около 30 участков, из них 27 в Приднестровье. Недовольство и протест по этим действиям сегодня были высказаны МИД Молдавии", — указал дипломат.