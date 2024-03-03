"Зайти через кровь": Названы два метода выхода из кризиса в Приднестровье

Решение властей Молдавии отменить таможенные льготы для приднестровского бизнеса буквально вогнало непризнанную республику в экономическую блокаду. Об этом заявил заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Эксперт напомнил, что страна находится в невыгодном географическом положении.

"Чтобы было понимание: [Приднестровье] это узкая полоска суши между Молдавией и Украиной. То есть там глубина всего километров сорок и нет выхода к морю. Снабжение со стороны Украины уже заблокировано. И Молдавия использует это как экономический и политический рычаг, чтобы воздействовать на Приднестровье", — отметил он.

Дрозденко отметил, что президент Майя Санду и её приспешники — не очень популярные в Молдавии фигуры, которые загнали в тупик экономику постсоветской республики. По мнению собеседника "Царьграда", у сложившегося кризиса может быть два решения: найти компромисс или "зайти через кровь".