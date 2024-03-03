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3 марта, 15:13

"Зайти через кровь": Названы два метода выхода из кризиса в Приднестровье

Эксперт Дрозденко: Кризис в ПМР можно решить компромиссом или силовым методом

Решение властей Молдавии отменить таможенные льготы для приднестровского бизнеса буквально вогнало непризнанную республику в экономическую блокаду. Об этом заявил заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко. Эксперт напомнил, что страна находится в невыгодном географическом положении.

"Чтобы было понимание: [Приднестровье] это узкая полоска суши между Молдавией и Украиной. То есть там глубина всего километров сорок и нет выхода к морю. Снабжение со стороны Украины уже заблокировано. И Молдавия использует это как экономический и политический рычаг, чтобы воздействовать на Приднестровье", — отметил он.

Дрозденко отметил, что президент Майя Санду и её приспешники — не очень популярные в Молдавии фигуры, которые загнали в тупик экономику постсоветской республики. По мнению собеседника "Царьграда", у сложившегося кризиса может быть два решения: найти компромисс или "зайти через кровь".

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Напомним, провокационная экономическая политика Кишинёва вынудила власти Приднестровья перейти к более решительным действиям и обратиться за помощью к России. Депутаты Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) напомнили, что там проживает 220 тысяч граждан РФ.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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