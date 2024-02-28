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28 февраля, 12:39

Приднестровье обратилось к России за помощью из-за блокады Молдавии

Власти непризнанного Приднестровья приняли решение обратиться за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Такое решение приняли участники съезда депутатов всех уровней.

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учётом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", — говорится в резолюции съезда.

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В Приднестровье обвинили в сообщениях о присоединении к РФ "козлов-загонщиков"

Напомним, перед началом съезда зампредседателя Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева опровергла слухи о планах присоединиться к России. Она объяснила, что за этими вбросами стоят провокаторы. Затем стало известно, что съезд депутатов будет обсуждать меры противодействия нарастающему давлению со стороны Молдавии.

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Александра Вишнякова
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