Приднестровье обратилось к России за помощью из-за блокады Молдавии
Власти непризнанного Приднестровья приняли решение обратиться за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. Такое решение приняли участники съезда депутатов всех уровней.
"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учётом факта постоянного проживания на территории Приднестровской Молдавской Республики более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", — говорится в резолюции съезда.
Напомним, перед началом съезда зампредседателя Верховного совета Приднестровья Галина Антюфеева опровергла слухи о планах присоединиться к России. Она объяснила, что за этими вбросами стоят провокаторы. Затем стало известно, что съезд депутатов будет обсуждать меры противодействия нарастающему давлению со стороны Молдавии.
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