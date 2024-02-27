В Приднестровье обвинили в сообщениях о присоединении к РФ "козлов-загонщиков"
Вице-спикер ПМР: Съезд депутатов не будет принимать обращение о вступлении в РФ
Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не планирует присоединяться к России. Об этом заявила зампредседателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева, которая опровергла сообщения, что завтрашний съезд депутатов якобы намерен одобрить обращение о вступлении в РФ. По её мнению, кто-то просто нагнетает обстановку.
"Есть такие провокаторы — козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, те об этом пишут. Поэтому, думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать", — отметила она в беседе с журналистами во вторник, 27 февраля.
По словам Антюфеевой, жители Приднестровья уже выражали свою позицию по этому поводу на референдуме, который прошёл в 2006 году. Она подчеркнула, что неправильно поднимать этот вопрос на фоне спецоперации на Украине. Вице-спикер ПМР призвала всех к мирному диалогу и попросила сделать всё, чтобы соблюдались права и свободы в непризнанной республике.
Съезд депутатов должен пройти в Тирасполе в среду, 28 февраля. К его созыву призвал глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский из-за экономического давления Молдавии.
Приднестровье стремилось выйти из Молдавии до распада СССР из-за угрозы страны на волне национализма присоединиться к Румынии. В 1992 году Приднестровье оказалось территорией, фактически неподконтрольной Кишинёву. В 2006-м в ПМР прошёл референдум, по итогам которого 96,62% граждан призвали войти в состав РФ.
Ранее председатель парламента и руководитель правящей "Партии действия и солидарности" Игорь Гросу заявил, что Кишинёв не допустит открытия избирательных участков на территории ПМР во время выборов президента России 15–17 марта. В самой Молдавии будет работать только один участок.
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