В Приднестровье обвинили в сообщениях о присоединении к РФ "козлов-загонщиков"

Непризнанная Приднестровская Молдавская Республика не планирует присоединяться к России. Об этом заявила зампредседателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева, которая опровергла сообщения, что завтрашний съезд депутатов якобы намерен одобрить обращение о вступлении в РФ. По её мнению, кто-то просто нагнетает обстановку.

"Есть такие провокаторы — козлы-загонщики. Вот те люди, которые желают зла нашей республике, те об этом пишут. Поэтому, думаю, это невероятная глупость, которую не хочется даже комментировать", — отметила она в беседе с журналистами во вторник, 27 февраля.

По словам Антюфеевой, жители Приднестровья уже выражали свою позицию по этому поводу на референдуме, который прошёл в 2006 году. Она подчеркнула, что неправильно поднимать этот вопрос на фоне спецоперации на Украине. Вице-спикер ПМР призвала всех к мирному диалогу и попросила сделать всё, чтобы соблюдались права и свободы в непризнанной республике.

Съезд депутатов должен пройти в Тирасполе в среду, 28 февраля. К его созыву призвал глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский из-за экономического давления Молдавии.