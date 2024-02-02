Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье

Действующие молдавские власти не допустят, чтобы российские представители открыли избирательные участки на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в интервью телеканалу Jurnal заявил председатель парламента и руководитель правящей "Партии действия и солидарности" Игорь Гросу.

"Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье, но так происходило до нас. Это было незаконно, но кое-кто закрывал на это глаза", — заявил чиновник.

В то же время народный избранник подчеркнул, что Кишинёв не может запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. По словам Гросу, если Москва всё-таки решится на открытие своих избирательных участков в ПМР, то молдавские власти предпримут ответные меры. Какие это меры, председатель парламента не стал раскрывать, подчеркнув, что он со своими коллегами прорабатывает этот вопрос.