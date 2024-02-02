Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье
Действующие молдавские власти не допустят, чтобы российские представители открыли избирательные участки на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в интервью телеканалу Jurnal заявил председатель парламента и руководитель правящей "Партии действия и солидарности" Игорь Гросу.
"Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье, но так происходило до нас. Это было незаконно, но кое-кто закрывал на это глаза", — заявил чиновник.
В то же время народный избранник подчеркнул, что Кишинёв не может запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. По словам Гросу, если Москва всё-таки решится на открытие своих избирательных участков в ПМР, то молдавские власти предпримут ответные меры. Какие это меры, председатель парламента не стал раскрывать, подчеркнув, что он со своими коллегами прорабатывает этот вопрос.
Напомним, что в 2024 году в России состоятся выборы президента. Как сообщали в ЦИК РФ, зарегистрированным в нашей стране избирателям, которые во время президентских выборов будут находиться за границей, нужно прикрепиться там к избирательному участку, предварительно открепившись от "родного".
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