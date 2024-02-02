Регион

Уведомления отключены

2 февраля, 00:02

Молдавия призвала Россию не открывать избирательные участки в Приднестровье

Действующие молдавские власти не допустят, чтобы российские представители открыли избирательные участки на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом в интервью телеканалу Jurnal заявил председатель парламента и руководитель правящей "Партии действия и солидарности" Игорь Гросу.

"Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье, но так происходило до нас. Это было незаконно, но кое-кто закрывал на это глаза", — заявил чиновник.

В то же время народный избранник подчеркнул, что Кишинёв не может запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран. По словам Гросу, если Москва всё-таки решится на открытие своих избирательных участков в ПМР, то молдавские власти предпримут ответные меры. Какие это меры, председатель парламента не стал раскрывать, подчеркнув, что он со своими коллегами прорабатывает этот вопрос.

Проживающие в США россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ на трёх участках
Проживающие в США россияне смогут проголосовать на выборах президента РФ на трёх участках

Напомним, что в 2024 году в России состоятся выборы президента. Как сообщали в ЦИК РФ, зарегистрированным в нашей стране избирателям, которые во время президентских выборов будут находиться за границей, нужно прикрепиться там к избирательному участку, предварительно открепившись от "родного".

Обложка ©

Pixabay

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Молдавия
  • Выборы — 2024
  • Приднестровье
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров