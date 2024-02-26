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26 февраля, 19:40

В НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения Приднестровья к РФ

Замгенсека НАТО Джоанэ: Альянс поддержит Молдавию, если ПМР присоединится к РФ

Североатлантический альянс поддержит Кишинёв, если непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) присоединится к России. Об этом в интервью молдавскому телеканалу Pro TV заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.

Стоит отметить, что такая реакция была вызвана тем, что 28 февраля председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов собрался провести в Тирасполе съезд депутатов всех уровней. В то же время министр внутренних дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что это мероприятие обусловлено давлением Кишинёва на Тирасполь.

Джоанэ сообщил, что, вероятно, на запланированном в Приднестровье съезде анонсируют подписание между Россией и ПМР новых торговых отношений. Помимо этого чиновник отметил, что на Западе знают об итогах референдума, который там проводился в 2006 году.

"Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдёт, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию", — заявил замгенсека альянса, подчеркнув, что эта страна важна для НАТО.

Названо направление первой атаки НАТО при возможном столкновении с Россией
Названо направление первой атаки НАТО при возможном столкновении с Россией

Ранее Life.ru писал, что Кишинёв уже высказывался по поводу взаимодействия Москвы и Тирасполя. По словам представителя парламента и руководителя правящей Партии действия и солидарности Игоря Гросу, действующие молдавские власти не допустят, чтобы Россия открыла избирательные участки на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики во время выборов национального лидера, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Обложка ©

pixabay

Алексей Соловьёв
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