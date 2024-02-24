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24 февраля, 18:52

Названо направление первой атаки НАТО при возможном столкновении с Россией

AT: В случае столкновения с Россией НАТО ударит по Калининграду и Приднестровью

В случае прямого военного конфликта между РФ и НАТО альянс может попытаться атаковать Калининград. Таким мнением поделился обозреватель газеты Asia Times Стефан Брайен.

"В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде", — сказал он.

Брайен считает, что, в случае если НАТО применит военную силу на Украине, это будет авиация для бомбардировки российских военных позиций или "нападения на союзника России — Белоруссию". По его мнению, натовские военные могут также иметь интерес к российским миротворческим подразделениям в Приднестровье.

При этом автор предполагает, что, в отличие от Калининградской области, которая хорошо укреплена, военная группировка в Приднестровье защищена несколько хуже. Вместе с тем он добавил, что не все члены НАТО готовы действовать согласно статье о коллективной обороне в случае начала военных действий против РФ. Как говорится в материале, альянс сильно рискует, не имея достаточной общественной поддержки для финансирования Киева.

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Напомним, только сегодня председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявлял о риске столкновения с НАТО в случае атаки ВСУ по России с F-16. Он обратил внимание, что воинственные высказывания генсека альянса Йенса Столтенберга о "праве" Украины наносить удары "по законным целям" на территории России увеличивают вероятность эскалации.

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ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Александра Мышляева
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