В случае прямого военного конфликта между РФ и НАТО альянс может попытаться атаковать Калининград. Таким мнением поделился обозреватель газеты Asia Times Стефан Брайен.

"В качестве альтернативы НАТО может попытаться ликвидировать российский стратегический анклав в Калининграде", — сказал он.

Брайен считает, что, в случае если НАТО применит военную силу на Украине, это будет авиация для бомбардировки российских военных позиций или "нападения на союзника России — Белоруссию". По его мнению, натовские военные могут также иметь интерес к российским миротворческим подразделениям в Приднестровье.

При этом автор предполагает, что, в отличие от Калининградской области, которая хорошо укреплена, военная группировка в Приднестровье защищена несколько хуже. Вместе с тем он добавил, что не все члены НАТО готовы действовать согласно статье о коллективной обороне в случае начала военных действий против РФ. Как говорится в материале, альянс сильно рискует, не имея достаточной общественной поддержки для финансирования Киева.