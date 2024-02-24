Пушков заявил о риске столкновения с НАТО в случае ударов ВСУ по России с F-16

Воинственные высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга о "праве" Украины наносить удары "по законным целям" на территории России с истребителей F-16 после их получения увеличивают вероятность прямого столкновения Североатлантического альянса с Москвой, предупредил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"НАТО идёт по пути эскалации. Запад отчаянно ищет game-changer — фактор, который враз изменит ход военных событий, и убеждает сам себя, что такой фактор существует. Сначала в НАТО делали ставку на свои танки, затем — на "Хаймарсы" [РСЗО HIMARS], теперь — на F-16. Однако Ф-16 не изменят ни хода военных действий, ни общего соотношения сил. Но риск прямого столкновения с Россией для НАТО возрастает", — объяснил сенатор в своём телеграм-канале.