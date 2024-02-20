В США спрогнозировали незавидную судьбу истребителей F-16 после их передачи ВСУ

Войска РФ смогут за сутки уничтожить истребители F-16, которые были обещаны ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Они потеряют ещё и F-16. Как только они поднимутся в воздух, то умрут за 24 или 28 часов. <…> F-16 не смогут справиться с российскими аналогами, <…> у русских есть ракеты "воздух — воздух", чтобы уничтожить их", — сообщил Джонсон.