В США спрогнозировали незавидную судьбу истребителей F-16 после их передачи ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Российские истребители за сутки уничтожат F-16
Истребители F-16. Обложка © Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway
Войска РФ смогут за сутки уничтожить истребители F-16, которые были обещаны ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Они потеряют ещё и F-16. Как только они поднимутся в воздух, то умрут за 24 или 28 часов. <…> F-16 не смогут справиться с российскими аналогами, <…> у русских есть ракеты "воздух — воздух", чтобы уничтожить их", — сообщил Джонсон.
Он также усомнился, что Украина и правда может хотя бы просто обслуживать истребители и взлётно-посадочные полосы для них. Джонсон считает решение об их передаче очередной пустой тратой западных стран.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сославшись на график поставок, подтверждённый на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в июне. Согласно графику, первыми согласились поставить ВСУ истребители F-16 Нидерланды и Дания.