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19 февраля, 21:58

В США спрогнозировали незавидную судьбу истребителей F-16 после их передачи ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Российские истребители за сутки уничтожат F-16

Истребители F-16. Обложка © Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Истребители F-16. Обложка © Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Войска РФ смогут за сутки уничтожить истребители F-16, которые были обещаны ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Они потеряют ещё и F-16. Как только они поднимутся в воздух, то умрут за 24 или 28 часов. <…> F-16 не смогут справиться с российскими аналогами, <…> у русских есть ракеты "воздух — воздух", чтобы уничтожить их", — сообщил Джонсон.

Он также усомнился, что Украина и правда может хотя бы просто обслуживать истребители и взлётно-посадочные полосы для них. Джонсон считает решение об их передаче очередной пустой тратой западных стран.

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Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сославшись на график поставок, подтверждённый на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в июне. Согласно графику, первыми согласились поставить ВСУ истребители F-16 Нидерланды и Дания.

Анатолий Симоненко
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