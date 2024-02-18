Министр обороны Литвы озвучил сроки передачи ВСУ первых истребителей F-16
Министр обороны Литвы считает, что Киев получит первые истребители F-16 в июне
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Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в июне, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он ссылается на график поставок, подтверждённый на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я думаю, что в июне мы увидим F-16 на Украине", — сообщил министр обороны в интервью журналу Foreign Policy.
Согласно графику, первыми согласились поставить ВСУ истребители F-16 Нидерланды и Дания. До конца финансового года в США, который заканчивается в сентябре, обучение на истребителях пройдут 12 украинских пилотов.
Как уже рассказывал Life.ru, о готовности передать Киеву F-16 сообщала и Норвегия. В Киеве заявляли, что их боевое применение запланировано на весну 2024 года. А в США предупредили, что истребители станут лёгкой целью для российских ЗРК. В Пентагоне, кстати, подтвердили, что Запад планирует передать Украине первые F-16 в 2024 году. В МИД РФ скептично оценивают эффективность применения истребителей F-16 в зоне СВО, отмечая, что это повышает угрозу прямого военного столкновения НАТО и России.