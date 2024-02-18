Министр обороны Литвы озвучил сроки передачи ВСУ первых истребителей F-16

Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в июне, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он ссылается на график поставок, подтверждённый на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю, что в июне мы увидим F-16 на Украине", — сообщил министр обороны в интервью журналу Foreign Policy.