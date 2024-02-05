В ВСУ надеются получить дальнобойные ракеты вместе с F-16
Генерал Наев: ВСУ вместе с F-16 получат ракеты дальностью до 500 км
ВСУ вместе с истребителями F-16 получат ракеты с дистанцией поражения до 500 километров. Об этом заявил командующий объединёнными силами украинской армии Сергей Наев.
"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждёт самолёты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300–500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться ещё больших успехов на поле боя", — цитирует его агентство УНИАН.
В материале говорится, что сейчас сложно точно определить, какие именно ракеты имеются в виду. F-16 может быть снаряжён широким спектром вооружений, что и стало одной из причин популярности самолёта. Однако, скорее всего, подразумеваются крылатые ракеты "воздух – земля", такие как AGM-158, но не "воздух – воздух".
Как уже рассказывал Лайф, ранее о готовности передать Киеву F-16 сообщали Нидерланды, Дания и Норвегия. Экс-министр обороны Незалежной Алексей Резников заявлял, что их боевое применение запланировано на весну 2024 года. При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что истребители станут лёгкой целью для российских ЗРК. В Пентагоне, кстати, подтвердили, что Запад планирует передать Украине первые F-16 и необходимое оборудование для их обслуживания в 2024 году. Кроме того, программа подразумевает обучение лётчиков, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы к истребителям. При этом в МИД РФ скептично оценивают эффективность применения истребителей F-16 в зоне СВО, отмечая при этом, что благодаря накачке киевского режима оружием в разы возрастает угроза прямого военного столкновения НАТО и Российской Федерации.
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