В ВСУ надеются получить дальнобойные ракеты вместе с F-16

"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждёт самолёты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300–500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться ещё больших успехов на поле боя", — цитирует его агентство УНИАН.

В материале говорится, что сейчас сложно точно определить, какие именно ракеты имеются в виду. F-16 может быть снаряжён широким спектром вооружений, что и стало одной из причин популярности самолёта. Однако, скорее всего, подразумеваются крылатые ракеты "воздух – земля", такие как AGM-158, но не "воздух – воздух".