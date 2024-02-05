"Инициатива утеряна": В США вынесли обезоруженным ВСУ пессимистичный вердикт

Острая нехватка снарядов вкупе с высокими боевыми потерями вынудила ВСУ отдать инициативу российским войскам. Украинские солдаты больше не мечтают о продвижении вперёд, а лишь пытаются изо всех сил удержать нынешние позиции, сообщила газета New York Times.

По словам военных, дефицит артиллерийских боеприпасов вынуждает расчёты гаубиц уменьшать интенсивность огня. Вооружённые силы РФ же не имеют таких ограничений и могут вести стрельбу в пять раз чаще. Кроме того, вышедшая из строя бронетехника всё чаще становится металлоломом из-за отсутствия запчастей для ремонта, посетовали бойцы.

"Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. Они отдали инициативу России", — пришли к выводу в NYT.