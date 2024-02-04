"Только начинается": Киевский политолог предупредил ВСУ о приближении самых опасных месяцев
Политолог Карасёв считает, что ВСУ ожидают самые опасные три месяца с начала СВО
Вооружённые силы Украины в скором времени столкнутся с самым масштабным и сложным для них наступлением российских войск. Как заявил в интервью ютуб-каналу "Вышка" директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, украинских военных ждут самые опасные месяцы на фронте с начала проведения Москвой специальной военной операции.
Во время беседы с политологом ведущая вспомнила недавнее заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что к весне ВС РФ "полностью выдохнутся". Эксперт в свою очередь считает, что это не так, а ситуация может получиться диаметрально противоположная.
"Наступление России не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться", — отметил аналитик.
Помимо этого, он подчеркнул, что в настоящее время киевский режим сталкивается не только с тяжёлой ситуацией на фронте, но и с внутриполитическими конфликтами. По словам Карасёва, украинские ресурсы на исходе, а так называемые западные партнёры Незалежной оказывают Киеву лишь мизерную помощь.
"У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <...> обстановки на фронте", — заявил Карасёв.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины планируют новое наступление на российские укрепрайоны. По словам начальника главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова, манёвр решено начать весной.
t.me / Міністерство оборони України