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4 февраля, 04:02

"Только начинается": Киевский политолог предупредил ВСУ о приближении самых опасных месяцев

Политолог Карасёв считает, что ВСУ ожидают самые опасные три месяца с начала СВО

Вооружённые силы Украины в скором времени столкнутся с самым масштабным и сложным для них наступлением российских войск. Как заявил в интервью ютуб-каналу "Вышка" директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, украинских военных ждут самые опасные месяцы на фронте с начала проведения Москвой специальной военной операции.

Во время беседы с политологом ведущая вспомнила недавнее заявление главы ГУР Украины Кирилла Буданова о том, что к весне ВС РФ "полностью выдохнутся". Эксперт в свою очередь считает, что это не так, а ситуация может получиться диаметрально противоположная.

"Наступление России не закончилось, не выдохлось. Оно будет только-только начинаться", — отметил аналитик.

Помимо этого, он подчеркнул, что в настоящее время киевский режим сталкивается не только с тяжёлой ситуацией на фронте, но и с внутриполитическими конфликтами. По словам Карасёва, украинские ресурсы на исходе, а так называемые западные партнёры Незалежной оказывают Киеву лишь мизерную помощь.

"У нас два-три месяца — самые опасные месяцы для Украины с точки зрения <...> обстановки на фронте", — заявил Карасёв.

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Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины планируют новое наступление на российские укрепрайоны. По словам начальника главного управления украинской военной разведки Кирилла Буданова, манёвр решено начать весной.

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t.me / Міністерство оборони України

Алексей Соловьёв
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