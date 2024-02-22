Названы сроки появления эскадрильи датских истребителей F-16 на Украине

Дания отправит украинской армии первые истребители F-16 уже летом 2024 года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

В тексте не уточняется, сколько именно самолётов получит Киев от Дании, однако ранее звучали заявления о том, что готовятся к передаче 19 истребителей.