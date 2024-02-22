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Названы сроки появления эскадрильи датских истребителей F-16 на Украине

Reuters: Дания отправит Украине первые истребители F-16 этим летом

22 февраля, 12:13
Истребители F-16. Обложка © Getty Images / Horacio Villalobos

Истребители F-16. Обложка © Getty Images / Horacio Villalobos

Дания отправит украинской армии первые истребители F-16 уже летом 2024 года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

В тексте не уточняется, сколько именно самолётов получит Киев от Дании, однако ранее звучали заявления о том, что готовятся к передаче 19 истребителей.

Украинских лётчиков будут обучать на бельгийских F-16 в Дании
Украинских лётчиков будут обучать на бельгийских F-16 в Дании

Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сославшись на график поставок, подтверждённый на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в июне. Согласно графику, первыми согласились поставить ВСУ истребители F-16 Нидерланды и Дания. Однако экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что эти самолёты будут уничтожены российскими войсками в течение суток.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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