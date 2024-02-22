Названы сроки появления эскадрильи датских истребителей F-16 на Украине
Reuters: Дания отправит Украине первые истребители F-16 этим летом
Истребители F-16. Обложка © Getty Images / Horacio Villalobos
Дания отправит украинской армии первые истребители F-16 уже летом 2024 года. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.
В тексте не уточняется, сколько именно самолётов получит Киев от Дании, однако ранее звучали заявления о том, что готовятся к передаче 19 истребителей.
Ранее министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сославшись на график поставок, подтверждённый на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Украина может получить первые американские истребители F-16 уже в июне. Согласно графику, первыми согласились поставить ВСУ истребители F-16 Нидерланды и Дания. Однако экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон уверен, что эти самолёты будут уничтожены российскими войсками в течение суток.