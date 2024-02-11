Несокрушимые укрепления России на СВО вынудили НАТО сменить военную стратегию
Economist узнала о смене военной стратегии НАТО из-за успехов России на поле боя
Страны НАТО вынуждены пересмотреть свою стратегию ведения боевых действий на фоне успешно организованной обороны Армией России. Об этом пишет британская газета Economist со ссылкой на Центр стратегических и международных исследований США CSIS (Center for Strategic and International Studies).
"Российские оборонительные сооружения на юге и востоке Украины стали самыми протяжёнными оборонительными конструкциями в Европе со времён Второй мировой войны. Успешная оборона России также побудила к более широкому переосмыслению [стратегии]… Это порождает дилемму", — пишет издание.
По словам собеседников газеты, ранее страны НАТО предпочитали пользоваться стратегией "эластичной обороны", суть которой состоит в том, чтобы задерживать силы противника, выбирая при этом более выгодные позиции для боевого столкновения. Согласно этой тактике, силы отступают по мере необходимости и уничтожают противника на более благоприятной местности. Теперь в альянсе считают, что такая стратегия не сработает в случае конфликта с Россией.
Там напомнили, что в январе Эстония, Литва и Латвия подготовили план создания линии обороны на границе с Россией. К примеру, Эстония планирует построить 600 бункеров у рубежей с РФ.
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