Руководство ВСУ не справилось с задачей по возведению столь же эффективных линий обороны, как у российских войск. К такому выводу пришёл главный редактор сайта "Цензор.нет" и экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов в личном видеоблоге на YouTube.

"На фронте [у ВСУ] никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет", — заявил журналист.

По его мнению, украинской армии не хватает специальной техники и бетона для возведения фортификаций. Вся работа по строительству укреплённых позиций сводится к выкапыванию окопов лопатами, да и это, как правило, происходит в рамках проявленной отдельными подразделениями инициативы. При этом военное руководство Незалежной не старается сохранить личный состав и силы своих бойцов, из-за чего ВСУ несут огромные потери.