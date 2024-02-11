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11 февраля, 05:32

Украинский военкор испытал ужас при виде "линии обороны" ВСУ

Журналист Бутусов: У ВСУ нет таких же эффективных линий обороны, как у ВС РФ

Руководство ВСУ не справилось с задачей по возведению столь же эффективных линий обороны, как у российских войск. К такому выводу пришёл главный редактор сайта "Цензор.нет" и экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов в личном видеоблоге на YouTube.

"На фронте [у ВСУ] никаких стратегических укреплений, чего-то похожего на то, что делает Россия, и близко нет", — заявил журналист.

По его мнению, украинской армии не хватает специальной техники и бетона для возведения фортификаций. Вся работа по строительству укреплённых позиций сводится к выкапыванию окопов лопатами, да и это, как правило, происходит в рамках проявленной отдельными подразделениями инициативы. При этом военное руководство Незалежной не старается сохранить личный состав и силы своих бойцов, из-за чего ВСУ несут огромные потери.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что российским войскам в ходе специальной военной операции за прошедшую неделю сдались в плен 36 украинских солдат.

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Юрий Лысенко
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