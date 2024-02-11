"Это должны делать все": В Эстонии заявили, что продолжат укреплять оборону границы с Россией
Певкур: Эстония продолжит создание линии обороны, несмотря на заявление Путина
Эстония планирует продолжить укрепление обороны, включая строительство 600 бункеров на границе с Россией, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, сообщил министр обороны республики Ханно Певкур.
"Мы не изменим наши планы только потому, что Путин дал интервью журналисту. Сейчас мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и все остальные. Это то, что мы можем сделать в мирное время", — сообщил он DPA, добавив, что страна также закупит боеприпасы, оружие и технику.
Напомним, в интервью Карлсону российский лидер Владимир Путин отметил, что у Москвы нет никаких видов на территории Польши, Латвии или других стран. Отвечая на вопрос о территориальных претензиях на Европейском континенте, он твёрдо заявил, что "это исключено". Беседа главы государства с журналистом на русском языке вышла 9 февраля. Политик начал разговор с истории отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позже Карлсон заявил, что российский лидер был с ним искренен.
ТАСС / EPA / VALDA KALNINA