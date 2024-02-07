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7 февраля, 17:40

Молдавия разрешила открыть только один участок для выборов президента России

Молдавские власти разрешили открыть участок для проведения выборов президента РФ только на территории российского посольства в Кишинёве. Об этом сообщили в дипмиссии.

"Посольство получило уведомление о политическом решении МИД Молдавии, которое разрешило открыть участок для проведения выборов президента РФ на территории дипмиссии", — приводит РИА "Новости" её сообщение.

При этом молдавские дипломаты указали на "неприемлемость" открытия избирательных участков в Приднестровье.

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Напомним, президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта. Сейчас ЦИК завершает проверку подписей за выдвигаемых кандидатов. На данный момент зарегистрированы в кандидаты действующий глава страны Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее Life.ru писал о правилах голосования на президентских выборах за рубежом.

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ТАСС / AP / Vadim Ghirda

Наталья Исакова
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