Молдавия разрешила открыть только один участок для выборов президента России

Молдавские власти разрешили открыть участок для проведения выборов президента РФ только на территории российского посольства в Кишинёве. Об этом сообщили в дипмиссии.

"Посольство получило уведомление о политическом решении МИД Молдавии, которое разрешило открыть участок для проведения выборов президента РФ на территории дипмиссии", — приводит РИА "Новости" её сообщение.

При этом молдавские дипломаты указали на "неприемлемость" открытия избирательных участков в Приднестровье.