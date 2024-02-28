Съезд депутатов Приднестровья хочет попросить Россию о защите от Молдавии

Съезд депутатов всех уровней открылся в Приднестровье для обсуждения мер противодействия нарастающему давлению со стороны Молдавии. На него приехали около 650 делегатов, представляющих Верховный совет (парламент), городские, районные и сельские советы, а также депутаты, которые в 1990 году основали Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР).

Участники съезда намерены обратиться за помощью к России, говорится в проекте резолюции съезда, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы с учётом факта постоянного проживания на территории ПМР более 220 тысяч граждан России и уникального положительного опыта российского миротворчества на Днестре, а также статуса гаранта и посредника в переговорном процессе", — сказано в документе.