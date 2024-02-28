В Верховном совете Приднестровья поставили точку в домыслах о присоединении к России

Зампредседателя Верховного совета (парламента) Приднестровья Галина Антюфеева опровергла слухи о планах присоединиться к России. Она подчеркнула, что первый за 18 лет общий съезд депутатов всех уровней в Тирасполе не собирается обращаться к Российской Федерации с просьбой включить непризнанную республику в свой состав.

"Эти слухи распространяют провокаторы. Такое обращение было бы неуместным, так как ещё в 2006 году 97% участников проведённого у нас референдума проголосовали за независимость и сближение с Россией", — объяснила Антюфеева в беседе с ТАСС.