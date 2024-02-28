В Верховном совете Приднестровья поставили точку в домыслах о присоединении к России
Съезд депутатов Приднестровья не будет запрашивать присоединения к России
Зампредседателя Верховного совета (парламента) Приднестровья Галина Антюфеева опровергла слухи о планах присоединиться к России. Она подчеркнула, что первый за 18 лет общий съезд депутатов всех уровней в Тирасполе не собирается обращаться к Российской Федерации с просьбой включить непризнанную республику в свой состав.
"Эти слухи распространяют провокаторы. Такое обращение было бы неуместным, так как ещё в 2006 году 97% участников проведённого у нас референдума проголосовали за независимость и сближение с Россией", — объяснила Антюфеева в беседе с ТАСС.
Ранее заместитель генерального секретаря НАТО обещал Молдове поддержку альянса в том случае, если Приднестровская Молдавская Республика станет одним из субъектов Российской Федерации по итогам съезда депутатов всех уровней в Тирасполе. По его словам, если Приднестровье станет частью РФ, то страны блока осудят это и поддержат Кишинёв.
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