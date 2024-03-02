Санду заявила об историческом шансе на воссоединение Молдавии с Приднестровьем

Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз — это прекрасная возможность для объединения республики ради общего будущего. Соответствующее заявление сделала молдавский лидер Майя Санду в годовщину начала Приднестровского конфликта.

"Решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для объединения страны вокруг проекта, который приведёт к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра", — сказала Санду, уточнив, что власти приложат все усилия для мирного воссоединения республики.

Она добавила, что жителям на обоих берегах Днестра делить по большому счёту нечего.