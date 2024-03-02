Санду заявила об историческом шансе на воссоединение Молдавии с Приднестровьем
Санду: У Кишинёва и Тирасполя есть шанс на воссоединение ради общего будущего
Начало переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз — это прекрасная возможность для объединения республики ради общего будущего. Соответствующее заявление сделала молдавский лидер Майя Санду в годовщину начала Приднестровского конфликта.
"Решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для объединения страны вокруг проекта, который приведёт к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра", — сказала Санду, уточнив, что власти приложат все усилия для мирного воссоединения республики.
Она добавила, что жителям на обоих берегах Днестра делить по большому счёту нечего.
Приднестровский конфликт, напомним, начался 2 марта 1992 года в Дубоссарах со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а затем перерос в крупномасштабные бои в Бендерах. По итогу конфликта Кишинёв фактически утратил контроль за Приднестровьем. На этой неделе власти непризнанного Приднестровья обратились за помощью к России из-за устроенной Молдовой экономической блокады. В частности, Кишинёв решил взимать пошлины с товаров, поставляемых в регион.
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