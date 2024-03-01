Санду впервые отреагировала на обращение Приднестровья к России за защитой от Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду назвала "российской страшилкой" съезд депутатов всех уровней в Приднестровье, в ходе которого было составлено обращение к России и международному сообществу за помощью в связи с давлением со стороны Кишинёва.

"Тирасполь попросил денег, я видела, что он обратился к Москве и другим международным структурам и организациям. Тем временем российская пропаганда распространила эту страшилку... Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов", — сказала она в эфире телеканала Jurnal TV.