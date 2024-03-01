Санду впервые отреагировала на обращение Приднестровья к России за защитой от Молдавии
Санду назвала публикации молдавских СМИ о Приднестровье "российской страшилкой"
Президент Молдавии Майя Санд. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Maia Sandu
Президент Молдавии Майя Санду назвала "российской страшилкой" съезд депутатов всех уровней в Приднестровье, в ходе которого было составлено обращение к России и международному сообществу за помощью в связи с давлением со стороны Кишинёва.
"Тирасполь попросил денег, я видела, что он обратился к Москве и другим международным структурам и организациям. Тем временем российская пропаганда распространила эту страшилку... Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов", — сказала она в эфире телеканала Jurnal TV.
Молдавский президент выразила уверенность в том, что в настоящее время Россия "ничего не может сделать в Приднестровье, даже если бы хотела", поскольку для этого нужно "сменить власть в Кишинёве". Вместе с тем Санду заверила, что Молдавия ничего не имеет против русских, но хочет, чтобы РФ, как и другие государства, уважала Молдавию и выбор её граждан.
Напомним, перед началом съезда депутатов Приднестровья зампредседателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева опровергла слухи о планах непризнанной республики присоединиться к России. Она объяснила, что за этими вбросами стоят провокаторы. Затем стало известно, что съезд депутатов будет обсуждать меры противодействия нарастающему давлению со стороны Молдавии. Позже власти непризнанного ПМР приняли решение обратиться за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В частности, Кишинёв решил взимать пошлины с товаров, поставляемых в регион.