Названо "оружие" России для защиты Приднестровья от Молдавии и Украины Политолог Безпалько уверен, что РФ сможет пресечь агрессию против Приднестровья 28 февраля, 14:42 Эксперт Безпалько уверен, что РФ сможет пресечь агрессию против Приднестровья. Обложка © Shutterstock

Сейчас начинается интенсивная раскрутка истерии вокруг Приднестровья, но всё это не имеет под собой серьёзных оснований, шансы очень малы, что Киев и Кишинёв рискнут напасть на данный регион. Об этом Life.ru рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

Я всё это расцениваю исключительно как спекуляции и блеф, который направлен на то, чтобы, во-первых, успокоить внутреннюю украинскую аудиторию, которая приуныла после поражения на фронте. А во-вторых, для того чтобы каким-то образом заставить Россию отреагировать, может быть, где-то переместить войска или откуда-то там их перенаправить. Богдан Безпалько Политолог

Эксперт уверен, что если Украина вторгнется на территорию Молдавии, то для многих стран и международных организаций это будет очень удобным поводом к тому, чтобы официально заявить о пересмотре отношений с Россией. Ведь моментально возникает вопрос, если украинская сторона своими действиями не вызовет мирового порицания, то почему осуждается спецоперация, проводимая Москвой.

Ряд стран сразу потребуют либо обложить санкциями Украину, либо освободить от них Россию, тем более что европейцы, например, очень страдают из-за разрыва торговых отношений с Москвой. Политолог уверен, что и Молдавия не рискнёт напасть на ПМР, ведь перед глазами пример Киева.

"Я не думаю, что руководство Молдавии настолько безумно и настолько несамостоятельно, чтобы броситься в состояние войны. Рядом есть Украина, где прекрасно видно, к чему привела подобная безумная, абсолютно неадекватная политика, и никто из нынешних правителей Кишинёва не хочет, чтобы с Молдавией было ровно то же самое, что и с Украиной", — поделился аналитик.

По его словам, Кишинёв должен понимать, что одно дело — конфликтовать с "Газпромом", другое — идти на военное обострение с Россией. Тем более что молдавские власти вряд ли всерьёз полагают, что НАТО поможет в военном конфликте. Безпалько отметил, что сейчас и России не хочется ввязываться в ситуацию с Приднестровьем.

Зато российская сторона может использовать дипломатические рычаги, если в Молдавии начнут притеснять Приднестровский регион, или же Москва прибегнет в ходе спецоперации к оружию против Украины, от которого ранее воздерживалась, продолжил эксперт. Поэтому РФ сможет найти способы не допустить агрессии против Приднестровья, резюмировал он.

Напомним, перед началом съезда депутатов Приднестровья зампредседателя Верховного совета ПМР Галина Антюфеева опровергла слухи о планах присоединиться к России. Она объяснила, что за этими вбросами стоят провокаторы. Затем стало известно, что съезд депутатов будет обсуждать меры противодействия нарастающему давлению со стороны Молдавии.