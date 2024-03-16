Эстонские пограничники пытались помешать гражданам попасть в Россию для голосования

Эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть на территорию своей страны, чтобы они не смогли проголосовать на выборах президента РФ. Об этом в телеграм-канале пишет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что более 200 проживающих в Эстонии россиян успели реализовать своё избирательное право 15 марта на пункте голосования, находящемся рядом с границей. Помимо того, она заявила о действиях эстонских пограничников, которые препятствовали гражданам РФ и не давали им попасть на её территорию.

Москалькова также подчеркнула, что в связи с этим будет обращаться в различные инстанции, среди которых верховный комиссар ООН по правам человека, председатель Комитета ООН по правам человека и директор БДИПЧ ОБСЕ. По её словам, поведение сотрудников пограничной службы Эстонии было недопустимым.