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15 марта, 22:14

Эстонские пограничники пытались помешать гражданам попасть в Россию для голосования

Москалькова: Эстония пыталась помешать россиянам проголосовать на выборах в РФ

Эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть на территорию своей страны, чтобы они не смогли проголосовать на выборах президента РФ. Об этом в телеграм-канале пишет уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что более 200 проживающих в Эстонии россиян успели реализовать своё избирательное право 15 марта на пункте голосования, находящемся рядом с границей. Помимо того, она заявила о действиях эстонских пограничников, которые препятствовали гражданам РФ и не давали им попасть на её территорию.

Москалькова также подчеркнула, что в связи с этим будет обращаться в различные инстанции, среди которых верховный комиссар ООН по правам человека, председатель Комитета ООН по правам человека и директор БДИПЧ ОБСЕ. По её словам, поведение сотрудников пограничной службы Эстонии было недопустимым.

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Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что 15 марта, в первый день голосования на выборах президента России, на систему видеонаблюдения на избирательных участках была совершена масштабная DDoS-атака.

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Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна

Алексей Соловьёв
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