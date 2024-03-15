Путин отреагировал на преступные действия Киева в последние дни: Безнаказанным не останется
Путин заявил, что Киев ударами по мирным гражданам РФ пытается сорвать выборы
Президент России Владимир Путин прокомментировал массированные обстрелы, которым подвергаются приграничные регионы со стороны Украины в последние дни. Глава государства отметил, что эти преступления Киев совершает, чтобы сорвать выборы. Но запугать россиян не получится, а безнаказанными удары противника не останутся, подчеркнул Путин.
"Киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооружённых акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населённым пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее есть пострадавшие среди мирных граждан", — отметил глава государства в ходе совещания с Совбезом РФ.
Путин отреагировал на преступные действия Киева в последние дни: безнаказанным не останется. Видео © Life.ru
Путин подчеркнул, что безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся, а всем пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Напомним, на этой неделе приграничные Белгородская и Курская области подверглись массированным обстрелам со стороны Украины, в результате атак на мирные города и посёлки есть жертвы. Кроме того, с 12 по 14 марта на территорию этих регионов пытались прорваться диверсионные группы противника, но благодаря слаженным действиям ВС России и ФСБ все эти попытки удалось предотвратить, за трое суток ВСУ потеряли более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley.
Life.ru / Павел Баранов