Президент России Владимир Путин прокомментировал массированные обстрелы, которым подвергаются приграничные регионы со стороны Украины в последние дни. Глава государства отметил, что эти преступления Киев совершает, чтобы сорвать выборы. Но запугать россиян не получится, а безнаказанными удары противника не останутся, подчеркнул Путин.

"Киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооружённых акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населённым пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее есть пострадавшие среди мирных граждан", — отметил глава государства в ходе совещания с Совбезом РФ.

Путин отреагировал на преступные действия Киева в последние дни: безнаказанным не останется. Видео © Life.ru

Путин подчеркнул, что безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся, а всем пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.