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15 марта, 13:41

Более полутысячи военных потеряли ВСУ при попытке прорваться на территорию России

МО: С 12 по 15 марта были пресечены все попытки прорыва ВСУ на территорию РФ

С 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 15 марта.

"Ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США, и 15 автомобилей", — указано в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны показало видео с разгромленной техникой ДРГ в Белгородской области
Минобороны показало видео с разгромленной техникой ДРГ в Белгородской области

А ранее Life.ru писал, что 14 марта украинские ДРГ предприняли новую попытку прорыва границы в районе посёлка Тёткино Курской области, но российские пограничники и военные успешно отразили их атаки. До этого, 12 марта, диверсанты тоже пытались осуществить прорыв на приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Однако ни одна атака противника не удалась, враг был обращён в бегство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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