Более полутысячи военных потеряли ВСУ при попытке прорваться на территорию России

С 12 по 15 марта благодаря слаженным действиям ВС России и сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) удалось предотвратить все попытки ВСУ проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 15 марта.