Один человек погиб и двое пострадали в результате нового обстрела Белгорода
В результате новой атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилёта у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.
Из двух пострадавших один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе — у него открытая черепно-мозговая травма. Второй находился на территории промышленного предприятия, у него осколочные ранения правого глаза. Оба в больнице.
Напомним, утром 15 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позже стало известно о перехвате ещё 10 "Вампиров". Также сегодня ВСУ обстреляли город Грайворон Белгородской области, в результате погиб участник территориальной самообороны.
Telegram/Настоящий Гладков