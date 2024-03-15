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15 марта, 11:13

Один человек погиб и двое пострадали в результате нового обстрела Белгорода

В результате новой атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилёта у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.

Из двух пострадавших один мужчина в момент обстрела двигался по трассе на манипуляторе — у него открытая черепно-мозговая травма. Второй находился на территории промышленного предприятия, у него осколочные ранения правого глаза. Оба в больнице.

Под Белгородом 9-летний мальчик Женя закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ
Под Белгородом 9-летний мальчик Женя закрыл собой маленькую сестрёнку во время обстрела ВСУ

Напомним, утром 15 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Позже стало известно о перехвате ещё 10 "Вампиров". Также сегодня ВСУ обстреляли город Грайворон Белгородской области, в результате погиб участник территориальной самообороны.

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Telegram/Настоящий Гладков

Александра Вишнякова
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