Один человек погиб и двое пострадали в результате нового обстрела Белгорода

В результате новой атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В момент обстрела мужчина находился на рабочем месте в магазине. В результате прилёта у мужчины были множественные осколочные ранения грудной клетки и брюшной полости. Бригада скорой помощи до последнего боролась за жизнь пострадавшего, но от полученных ран мужчина скончался на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.