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15 марта, 10:37

Силы ПВО РФ уничтожили ещё 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы ПВО днём 15 марта уничтожили десять реактивных снарядов над Белгородской областью.

Как указали в пресс-службе ведомства, киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.

Ранее в Минобороны сообщали, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град" над территориями Белгородской и Калужской областей. А утром 15 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

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Иван Косицын
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