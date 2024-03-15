Силы ПВО РФ уничтожили ещё 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы ПВО днём 15 марта уничтожили десять реактивных снарядов над Белгородской областью.
Как указали в пресс-службе ведомства, киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.
"Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", — добавили в МО РФ.
Ранее в Минобороны сообщали, что средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА и два снаряда РСЗО "Град" над территориями Белгородской и Калужской областей. А утром 15 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.
VK / Минобороны России