Российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку Киева атаковать объекты на территории нашей страны. В Минобороны страны сообщили, что силы ПВО днём 15 марта уничтожили десять реактивных снарядов над Белгородской областью.

Как указали в пресс-службе ведомства, киевский режим планировал совершить террористическую атаку на российской территории с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.