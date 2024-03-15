Участник территориальной самообороны погиб при обстреле Грайворона
ВСУ обстреляли город Грайворон Белгородской области, в результате погиб участник территориальной самообороны. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжёлая утрата для всех жителей Белгородской области", — написал Гладков в телеграм-канале, уточнив, что погибший неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в округе.
Также в результате обстрела повреждено дорожное полотно в центре города, здания торговых площадей, семь частных домов, двагаража и два легковых автомобиля.
Напомним, что сегодня ВСУ снова предприняли попытки атаковать Белгородскую область. Так, утром 15 марта, средства ПВО РФ уничтожили семь реактивных снарядов над регионом. При этом при обстреле Белгорода со стороны украинских войск пострадали два человека. Одного из них с различными травмами доставили в больницу.
Telegram / Настоящий Гладков