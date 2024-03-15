Участник территориальной самообороны погиб при обстреле Грайворона

"Сегодня утром заступил на дежурство в связи со сложной оперативной обстановкой, в момент обстрела мужчина находился на улице и получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжёлая утрата для всех жителей Белгородской области", — написал Гладков в телеграм-канале, уточнив, что погибший неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в округе.