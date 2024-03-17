Посольство РФ в Бельгии увеличило число мест для голосования из-за высокой явки 17 марта, 15:31 Россияне голосуют на президентских выборах в РФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В Бельгии явка россиян для участия в голосовании на президентских выборах РФ превысила ожидания организаторов, в результате чего пришлось увеличить количество мест для регистрации избирателей в три раза. Об этом сообщает ТАСС.

"Избирательная комиссия принимает все необходимые меры, чтобы приём всех желающих проходил максимально быстро. Мы в три раза увеличили число столов для регистрации избирателей", — рассказал советник-посланник посольства и зампредседателя участковой избирательной комиссии № 8039 Алексей Коржуев.

По его словам, первые избиратели подошли к воротам дипмиссии ещё до старта голосования, за первые пару часов очередь из россиян растянулась более чем на сто метров. Коржуев добавил, что к 16:00 (по Москве) проголосовать успели 730 граждан РФ, находящихся в Бельгии.

Авторы Татьяна Миссуми