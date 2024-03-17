Посольство РФ в Бельгии увеличило число мест для голосования из-за высокой явки
Россияне голосуют на президентских выборах в РФ. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В Бельгии явка россиян для участия в голосовании на президентских выборах РФ превысила ожидания организаторов, в результате чего пришлось увеличить количество мест для регистрации избирателей в три раза. Об этом сообщает ТАСС.
"Избирательная комиссия принимает все необходимые меры, чтобы приём всех желающих проходил максимально быстро. Мы в три раза увеличили число столов для регистрации избирателей", — рассказал советник-посланник посольства и зампредседателя участковой избирательной комиссии № 8039 Алексей Коржуев.
По его словам, первые избиратели подошли к воротам дипмиссии ещё до старта голосования, за первые пару часов очередь из россиян растянулась более чем на сто метров. Коржуев добавил, что к 16:00 (по Москве) проголосовать успели 730 граждан РФ, находящихся в Бельгии.
Ранее Life.ru писал, что явка на выборы президента в 2024 году превысила показатели избирательного процесса 2018 года. За ходом кампании следят более тысячи наблюдателей из 129 стран. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала, что агрессия Запада сплотила россиян, что обеспечило высокую явку на голосование.