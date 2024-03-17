В Южной Корее на выборах президента России проголосовало более 1,7 тысячи человек
Голосование на выборах в Южной Корее. Обложка © ТАСС / Иванов Игорь
На выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Сеуле проголосовало 1156 человек, сообщил посол РФ Георгий Зиновьев. В российском диппредставительстве добавили, что в Пусане, по предварительным подсчётам, свой голос отдали 556 человек.
"В течение всего избирательного процесса сохранялась спокойная и доброжелательная атмосфера. Сколько-нибудь заметных эксцессов нескольким профессиональным провокаторам организовать не удалось. Видимо, они испугались большого наплыва патриотически настроенных граждан Российской Федерации", — добавил Зиновьев в беседе с ТАСС.
В посольстве уточнили, что явка избирателей оказалась даже выше, чем планировалось. Кроме того, там отметили слаженную работу местных правоохранительных органов, способствующую успешному проведению выборов, которые завершились 20:00 (14:00 мск). Отмечается, что избирательные комиссии в Сеуле и Пусане уже приступили к подсчёту голосов.
Кстати, сегодня днём представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что более 125 тысяч россиян, проживающих за пределами нашей страны, проголосовали на президентских выборах. Она подчеркнула, что российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей.