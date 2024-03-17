В Южной Корее на выборах президента России проголосовало более 1,7 тысячи человек

На выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Сеуле проголосовало 1156 человек, сообщил посол РФ Георгий Зиновьев. В российском диппредставительстве добавили, что в Пусане, по предварительным подсчётам, свой голос отдали 556 человек.

"В течение всего избирательного процесса сохранялась спокойная и доброжелательная атмосфера. Сколько-нибудь заметных эксцессов нескольким профессиональным провокаторам организовать не удалось. Видимо, они испугались большого наплыва патриотически настроенных граждан Российской Федерации", — добавил Зиновьев в беседе с ТАСС.

В посольстве уточнили, что явка избирателей оказалась даже выше, чем планировалось. Кроме того, там отметили слаженную работу местных правоохранительных органов, способствующую успешному проведению выборов, которые завершились 20:00 (14:00 мск). Отмечается, что избирательные комиссии в Сеуле и Пусане уже приступили к подсчёту голосов.