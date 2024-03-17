Захарова: За рубежом проголосовало более 125 тысяч человек в 111 странах

Более 125 тысяч россиян, проживающих за пределами нашей страны, проголосовали на президентских выборах. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

"За рубежом проголосовали 125 428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. Учитывая разницу во времени, ряд участков только ещё откроются сегодня", — отметила она в своём телеграм-канале.