Захарова: За рубежом проголосовало более 125 тысяч человек в 111 странах
Выборы президента России в Пекине. Обложка © ТАСС / Артём Иванов
Более 125 тысяч россиян, проживающих за пределами нашей страны, проголосовали на президентских выборах. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
"За рубежом проголосовали 125 428 человек на 230 избирательных участках в 111 странах. Учитывая разницу во времени, ряд участков только ещё откроются сегодня", — отметила она в своём телеграм-канале.
По словам Захаровой, публикация этих данных — ответ всем тем, кто пытался распространить дезинформацию или информационно изменить ход голосования. При этом она подчеркнула, что российские дипломаты работают на избирательных участках с полной самоотдачей.
Напомним, с 15 по 17 марта в России проходят выборы президента. На должность главы государства претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По информации Минцифры, более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования, уже отдали свой голос. А общая очная явка по стране достигла 60,04%. Голосование продлится до 20:00 17 марта, а в самых восточных регионах государства оно уже завершилось.