Явка на онлайн-голосовании на выборах президента России составила 94%
94% избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ, отдали свои голоса. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
"Явка на ДЭГ составила 94%", — сказал министр в ходе заседания ЦИК РФ.
По его словам, такие данные являются рекордным показателем за все время использования системы. Он отметил, что платформа в целом справилась с нагрузкой и атаками на инфраструктуру.
А ранее Life.ru сообщал, что в Москве около 3,7 миллиона приняли участие в выборах при помощи онлайн голосования. Кроме того, среди проголосовавших в столице было 440 тысяч иногородних граждан.
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