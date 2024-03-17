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17 марта, 18:39

Явка на онлайн-голосовании на выборах президента России составила 94%

94% избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ, отдали свои голоса. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Явка на ДЭГ составила 94%", — сказал министр в ходе заседания ЦИК РФ.

По его словам, такие данные являются рекордным показателем за все время использования системы. Он отметил, что платформа в целом справилась с нагрузкой и атаками на инфраструктуру.

Ресурсы ДЭГ подверглись масштабным кибератакам на выборах президента России
Ресурсы ДЭГ подверглись масштабным кибератакам на выборах президента России

А ранее Life.ru сообщал, что в Москве около 3,7 миллиона приняли участие в выборах при помощи онлайн голосования. Кроме того, среди проголосовавших в столице было 440 тысяч иногородних граждан.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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