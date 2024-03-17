Явка на онлайн-голосовании на выборах президента России составила 94%

94% избирателей, зарегистрированных на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ, отдали свои голоса. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"Явка на ДЭГ составила 94%", — сказал министр в ходе заседания ЦИК РФ.

По его словам, такие данные являются рекордным показателем за все время использования системы. Он отметил, что платформа в целом справилась с нагрузкой и атаками на инфраструктуру.