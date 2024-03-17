Почти 3,7 млн человек в Москве проголосовали на выборах онлайн
Около 3,7 миллиона человек проголосовали на выборах президента РФ онлайн в Москве. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
"Выдано бюллетеней — почти 3,7 млн. До окончания голосования 0 минут", — сообщается на экранах.
Кстати, председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова рассказала журналистам, что среди проголосовавших в столице было 440 тысяч иногородних граждан. Она отметила что гости Москвы могли воспользоваться терминалами электронного голосования на избирательных участках.
Напомним, голосование в стране завершается 17 марта в 20:00. Первые избирательные участки для голосования на выборах уже закрылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке, затем — в Бурятии и Амурской области, сейчас — в Москве и Санкт-Петербурге. Также Life.ru рассказывал, что сегодня стартовал всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов – 2024. У России нет границ" на панорамной крыше здания на Цветном бульваре в Москве. Он продлится до полуночи понедельника. В нём примут участие некоторые кандидаты в президенты, а также политики и артисты. Трансляцию мероприятия можно посмотреть здесь.
ТАСС / Смитюк Юрий