В Москве стартовал онлайн-марафон "Ночь выборов – 2024"

Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов – 2024. У России нет границ" стартовал на панорамной крыше здания на Цветном бульваре в Москве. Он продлится до полуночи понедельника. Спецэфир проекта "Дайте сказать" от Life.ru на "Ночи выборов – 2024" можно посмотреть здесь.

"Главная экспертная политическая площадка страны "Ночь выборов" поддерживает тренд на открытость и прозрачность. Трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира", — рассказали организаторы в беседе с ТАСС.

В событии примут участие политики, политологи, эксперты, журналисты, военные корреспонденты, блогеры, звёзды телевидения и шоу-бизнеса, а также некоторые кандидаты в президенты. Организаторы отметили, что в программу события включены выступления сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина Владимира Машкова и Артёма Жоги, главы Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова, лидера партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергея Миронова, депутатов Госдумы Марии Бутиной и Олега Матвейчева, зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), представителей Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), а также Общественной палаты России и многих других.