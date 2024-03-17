В Москве стартовал онлайн-марафон "Ночь выборов – 2024"
Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов – 2024. У России нет границ" стартовал на панорамной крыше здания на Цветном бульваре в Москве. Он продлится до полуночи понедельника. Спецэфир проекта "Дайте сказать" от Life.ru на "Ночи выборов – 2024" можно посмотреть здесь.
"Главная экспертная политическая площадка страны "Ночь выборов" поддерживает тренд на открытость и прозрачность. Трансляция мероприятия будет доступна во всех странах мира", — рассказали организаторы в беседе с ТАСС.
В событии примут участие политики, политологи, эксперты, журналисты, военные корреспонденты, блогеры, звёзды телевидения и шоу-бизнеса, а также некоторые кандидаты в президенты. Организаторы отметили, что в программу события включены выступления сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина Владимира Машкова и Артёма Жоги, главы Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрея Климова, лидера партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергея Миронова, депутатов Госдумы Марии Бутиной и Олега Матвейчева, зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), представителей Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), а также Общественной палаты России и многих других.
Стоит отметить, что на Цветном бульваре выступят не только политические деятели. Также участие в мероприятии примут звёзды российского шоу-бизнесы, в том числе Дмитрий Певцов, Shaman (Ярослав Дронов), Тимур Ведерников, группа "Такты" и другие исполнители.
Сегодня в России — третий, последний день президентских выборов, которые стартовали 15 марта. Все граждане нашей страны (проживающие даже за её пределами) отдают голоса за кандидатов, среди которых Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Кстати, за рубежом проголосовало уже более 125 тысяч россиян. А общая очная явка по России достигла 60,04%. Также в Минцифры рассказали, что более 90% избирателей, зарегистрированных на платформе дистанционного электронного голосования, уже отдали свой голос.
ТАСС / Александр Щербак