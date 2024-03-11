В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая "Ночи выборов"

Пресс-конференция, посвящённая "Ночи выборов", прошла в ТАСС. На ней организаторы рассказали, что ожидать от мероприятия, которое состоится 17 марта — в последний день голосования.

Планируется, что на креативной площадке на Цветном бульваре в центре Москвы соберутся лидеры общественного мнения, медиаперсоны, политологи, социологи, лидеры политических партий, общественные наблюдатели, депутаты, кандидаты, специалисты в области политкоммуникаций, блогеры и журналисты.

В этом году событие будет проходить под девизом: "Ночь выборов – 2024. У России нет границ" и будет посвящено результатам президентской кампании. За 12 часов проведения "Ночи выборов" политологи, социологи и депутаты Госдумы проведут девять круглых столов, а также четыре пресс-конференции. Организаторы отметили, что за годы своего существования мероприятие стало самым крупным событием, посвящённым избирательным процессам в России.

"Мы смотрим, как меняются выборы от года к году. Раньше был один день, теперь три — пандемия подарила нам много нового. Так и с "Ночью выборов": нам кажется, мы смогли стать главной медиаплощадкой о выборах. Мы собираем политиков, политологов, социологов. Нас смотрят и в Европе, и в США. Тем более выборы президента России — это событие, за которым будет следить весь мир", — отметила политконсультант и эксперт по коммуникациям, председатель оргкомитета "Ночи выборов" Алёна Август.