Политолог раскрыл рейтинг кандидатов в президенты РФ по итогам дебатов

Николай Харитонов от КПРФ возглавил рейтинг кандидатов в президенты РФ по итогам дебатов, заявил политолог Александр Асафов. Эксперт в течение последних двух недель наблюдал за их работой и тем, как себя проявляли доверенные лица.

Рейтинг кандидатов в президенты РФ по итогам дебатов. Фото © Telegram / Асафов

Асафов оценивал дебатёров по шести критериям: личное участие, внешний вид — 1 балл, содержание, умение дискутировать, юмор, уровень подготовки — 1–2 балла. В итоге Харитонов набрал 33 очка, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 28, а Владислав Даванков от "Новых людей" — 27.

Доверенные лица Даванкова, отметил политолог, набрали 63 балла: Александр Хуруджи — 44, Станислав Дружинин — 13, Алексей Гаврилов и Евгений Исак — по 3. Доверенные лица Слуцкого получили 63 очка: Никита Березин — 29, Олег Слоботчиков — 21, Александр Старовойтов — 13. А доверенные лица Харитонова набрали 60 баллов: Вера Ганзя — 37, Евгений Спицын — 7, Владимир Обуховский — 5, Николай Бондаренко, Лариса Баранова-Гонченко и Владимир Родин — по 3, Вячеслав Тетёкин — 2.

Таким образом, суммарно представитель КПРФ набрал 93 очка, лидер ЛДПР — 91, кандидат от "Новых людей" — 90. По словам Асафова, расположение кандидатов в рейтинге выглядит логичным.

"Пускай Харитонов не всегда умел вступать в конструктивную дискуссию с оппонентами и частенько говорил одними и теми же давно всем известными лозунгами про "дикий капитализм", всё же он исправнее всех ходил на дебаты и пытался обратить на себя внимание зрителей. Харитонов выступил на дебатах девять раз, Слуцкий — четыре, Даванков — шесть", — отметил эксперт.

Асафов добавил, что Даванкову удавалось расположить зрителей умеренной позицией, которая не выглядела кричащим популизмом по сравнению с двумя другими кандидатами. В то же время у Слуцкого, по мнению эксперта, лучше получилось грамотно и ёмко отвечать оппонентам. Все три кандидата "не хватали звёзд с неба", победил тот, кто чаще посещал дебаты, заключил Асафов.