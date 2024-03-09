В Кремле пообещали сообщить, в каком формате Путин будет голосовать на выборах

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА "Новости", в каком формате российский лидер Владимир Путин проголосует на предстоящих выборах: на участке или дистанционно.

В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов президента

В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов президента

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На всенародном голосовании за право занимать главный государственный пост в стране будут бороться четыре человека: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").