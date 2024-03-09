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9 марта, 02:37

В Кремле пообещали сообщить, в каком формате Путин будет голосовать на выборах

Песков: Кремль своевременно сообщит, как Путин будет голосовать на выборах

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос РИА "Новости", в каком формате российский лидер Владимир Путин проголосует на предстоящих выборах: на участке или дистанционно.

"Мы своевременно сообщим", — заявил Песков.

В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов президента
В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов президента

Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На всенародном голосовании за право занимать главный государственный пост в стране будут бороться четыре человека: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

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Life.ru / Павел Баранов

Алексей Соловьёв
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