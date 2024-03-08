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8 марта, 09:49

В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов президента

Песков назвал преждевременным вопрос о визите Путина в новые регионы до выборов

Пока преждевременно говорить, посетит ли президент РФ Владимир Путин новые регионы до выборов главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока ещё рано говорить. Вы знаете, он там бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но, когда это случится, точно вам сказать не могу", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Также Песков добавил, что график поездок Путина напряжённый, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов.

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Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На самую важную должность в стране претендуют четыре человека: действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

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Life.ru / Павел Баранов

Матвей Константинов
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