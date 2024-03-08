В Кремле пока не знают, посетит ли Путин новые регионы до выборов президента

Пока преждевременно говорить, посетит ли президент РФ Владимир Путин новые регионы до выборов главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока ещё рано говорить. Вы знаете, он там бывал неоднократно, будет и дальше бывать, но, когда это случится, точно вам сказать не могу", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".

Также Песков добавил, что график поездок Путина напряжённый, работа в таком же режиме продолжится и после президентских выборов.