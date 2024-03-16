Ресурсы ДЭГ подверглись масштабным кибератакам на выборах президента России

Более 90 тысяч кибератак в первый день выборов президента России на ключевые порталы, которые связаны с голосованием. Об этом сообщил вице-президент компании "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов на заседании Центризбиркома (ЦИК), добавив, что все атаки были успешно отражены, сообщает "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

"Количество кибератак на портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в первый день выборов в восемь раз превысило число атак, которые были совершены в единый день голосования (ЕДГ) в сентябре прошлого года. Более 90 тысяч кибератак было совершено в первый день на портал ДЭГ, "Госуслуги" и ЦИК, все атаки были отражены", — подчеркнул Ляпунов.

Он добавил, что одна из самых масштабных атак, которая имитировала действия реальных избирателей, произошла в 12:47 (по московскому времени). В результате у многих пользователей портал дистанционного электронного голосования открывался с задержкой. Атаку удалось нейтрализовать в течение одного часа.

Вице-президент "Ростелекома" подчеркнул, что атаки шли с территории Украины, с IP-адресов Западной Европы и Северной Америки. По словам гендиректора ООО "МИРЦ-Тех", специалиста по цифровым технологиям Сергея Нестеровича, угрозы федеральной системе ДЭГ никакой нет. Сбои, которые могут устроить недоброжелатели по всему миру, устраняются почти моментально.