В проекте "Перезвони сам" запустили линию для защиты от мошенников на выборах

Жители Москвы могут обратиться на горячую линию в рамках проекта "Перезвони сам", для того чтобы защититься от мошенников на выборах. Сотрудники расскажут, как нужно поступать, если вам звонят или пишут сообщения с неизвестных номеров. Об этом рассказали на официальном портале мэра и Правительства Москвы.

Уточняется, что второй день голосования на президентских выборах проходит в столице в штатном режиме. Однако специалисты уже зафиксировали случаи отправки москвичам СМС-сообщений и звонков с угрозами и шантажом от мошенников.

"Такие звонки являются провокацией. Горожан призывают не предпринимать действий, к которым их могут склонять мошенники, и быть предельно бдительными. Для этого открыта горячая линия по вопросам противодействия телефонному мошенничеству в Москве", — пояснили в мэрии.