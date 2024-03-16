В проекте "Перезвони сам" запустили линию для защиты от мошенников на выборах
Жители Москвы могут обратиться на горячую линию в рамках проекта "Перезвони сам", для того чтобы защититься от мошенников на выборах. Сотрудники расскажут, как нужно поступать, если вам звонят или пишут сообщения с неизвестных номеров. Об этом рассказали на официальном портале мэра и Правительства Москвы.
Уточняется, что второй день голосования на президентских выборах проходит в столице в штатном режиме. Однако специалисты уже зафиксировали случаи отправки москвичам СМС-сообщений и звонков с угрозами и шантажом от мошенников.
"Такие звонки являются провокацией. Горожан призывают не предпринимать действий, к которым их могут склонять мошенники, и быть предельно бдительными. Для этого открыта горячая линия по вопросам противодействия телефонному мошенничеству в Москве", — пояснили в мэрии.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Свой голос во второй день проведения выборов отдали представитель МИД РФ Мария Захарова, кандидат в президенты РФ от партии ЛДПР Леонид Слуцкий, премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Между тем общая явка на выборы по стране превысила 45%.